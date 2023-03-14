جدل نيابي في الأردن بسبب ملف الإعفاءات الطبية

أثار ملف "تغطية نفقات العلاج" أو ما يتعارف عليه بـ "الإعفاءات الطبية" في الأردن، جدلًا نيابياً تحت قبة البرلمان، بعد قرار حكومي بنقل صلاحية منحها من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي.

وشهد البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، جلسة صاخبة، تم خلالها بحث القرار المتعلق بنقل صلاحيات منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي.

وأكد رئيس الحكومة بشر الخصاونة أن القرار له مبرراته وأن الآلية لم يتغير عليها شيء، فيما كشف رئيس البرلمان أحمد الصفدي عن مساع للتوصل لاتفاق جماعي قريب بشأن الملف.

وأكد الخصاونة في كلمة له أن "تغطية نفقات الإعفاءات الطبية لم يتغير عليها أي شيء إطلاقاً وإنما نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي لتذهب لمن يستحقها".