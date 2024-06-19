إثر استهداف حوثي.. نفوق الأسماك في سواحل اليمن وتحذير من التلوث

أعلنت الحكومة اليمنية أن كميات كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية نفقت، بعد تلوث المياه في سواحل مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة شمال غرب البلاد.

وأرجعت الحكومة ذلك "نتيجة مباشرة لغرق السفينة (M/V Rubymar)، بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي".

ولفت وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إلى أن السفينة التي تم استهدافها بصاروخين موجهين "كان على متنها 41 ألف طن من الأسمدة شديدة السُّميّة، وكميات أخرى من الزيوت والوقود".

ولفت إلى تجاهل الحوثيين "للتحذيرات من الأضرار الكارثية، التي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيون لعقود مقبلة".