لبنان.. "الأونروا" تطلق العام الدراسي وتستثني صيدا وعين الحلوة

أعلنت وكالة "الأونروا" عن فتح مدارسها وبدء العام الدراسي للطلاب الفلسطينيين في لبنان في الثاني من الشهر المقبل، وأرجأت فتح مدارس منطقة صيدا أمام أكثر من 11 ألف طالب وطالبة حتى إشعار آخر "نظرا للأوضاع السائدة في مخيم عين الحلوة".

وقالت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس: "ما زال المسلحون يسيطرون على كل المدارس الثماني في المخيم، التي تعرضت لأضرار ودمار كبيرين، في حين تؤوي المدارس في صيدا عائلات نازحة".

وأضافت أنه يجب "أن تكون المدارس في محيط المخيم آمنة، حتى يتمكن الأطفال من الالتحاق بها".

وأوضحت "أن تمكين أكثر من 11000 من طلاب "لأونروا في صيدا من الحصول على التعليم هو أولويتنا القصوى، ونحن نسعى بكل السبل لتحقيق ذلك بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

ومن جانبها، قررت هيئة العمل المشترك الفلسطيني بتنفيذ إتفاق وقف النار في مخيم عين الحلوة، بعد اجتماعها مساء الثلاثاء في صيدا، نشر عناصر من القوة الأمنية المشتركة يوم الجمعة المقبل، عند مداخل مدارس الأونروا الواقعة بين منطقتي "الطوارئ – الشارع الفوقاني – بستان القدس، التي شكلت محاور ساخنة في الجولة الأخيرة من القتال، بالتزامن مع انسحاب المسلحين منها.

ومن المفترض أن يتبع ذلك استكمال تنفيذ بنود إتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى تسليم المتهمين بقتل القائد العسكري في حركة فتح أبو أشرف العرموشي.