ميليشيا عراقية تستهدف مصافي النفط في حيفا شمال إسرائيل

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم السبت، استهداف مصافي النفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وذكرت الميليشيا في بيان لها: "استهدفنا فجر اليوم السبت بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة".

وأفاد البيان بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وأعلنت الميليشيا العراقية يوم 27 مارس الماضي أنها استهدفت موقع سبير العسكري الإسرائيلي، كما استهدفت في 24 مارس مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويعد استهداف مصافي النفط في حيفا، الهجوم الثالث خلال الأسبوع الجاري، حيث هاجمت الميليشيا الخميس الماضي قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمال إسرائيل.

وتقع قاعدة "رامات ديفيد" الجوية جنوب شرق مدينة حيفا في شمال إسرائيل بالقرب من كيبوتس "رمات ديفيد".

وتعتبر القاعدة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، واحدة من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل، وتضم مطاراً عسكرياً.