"الموت أو الأسر".. رسالة حماس لإسرائيل بعد "كمائن الزيتون" (صورة)

علقت حركة "حماس"، اليوم السبت، على استهداف قوات من الجيش الإسرائيلي في عدة كمائن نفذها مسلحون تابعون لها، بنشرها "صورة مرفقة برسالة".

ونشر الذراع العسكري للحركة "كتائب القسام" عبر القناة الرسمية في تطبيق "تليغرام"، صورة يظهر فيها أحد عناصر "حماس" ممسكاً بتلابيب الجندي الإسرائيلي نمرود كوهين وهي اللقطة التي تم تداولها لحظة أسر الجندي يوم هجوم 7 أكتوبر.

وحملت الصورة، التي تداولها ناشطون فلسطينيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبارة كتبت باللغة العربية والعبرية جاء فيها: "نذكر من ينسى .. الموت أو الأسر".

من جهته، علّق عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة "حماس" عزت الرشق، على الاشتباكات في قطاع غزة، في منشور عبر حسابه في "تليغرام"، قائلاً: مقاومتنا تفرض معادلات".

وكان "أبوعبيدة" المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" قد قال في كلمة له، الجمعة، إن إقدام الجيش الإسرائيلي على احتلال غزة سيكون وبالاً عليه، على حد تعبيره.