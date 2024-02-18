مع استمرار حرب غزة.. كيف ظل الفيتو الأمريكي في خدمة إسرائيل؟

من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بعد غد الثلاثاء، بدعوة من الجزائر، وذلك للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.

إلا أن مشروع القرار لن يحقق هدفه بسبب الفيتو الأمريكي الذي ينتظره، حيث أصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بيانًا السبت، ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت، واعتبرت أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".

وسبق للإدارة الأمريكية استخدام حق النقض (الفيتو) مرتين خلال حرب غزة، وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر ثم في بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضيين.

ففي تشرين الأول/ أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، حيث صوّت 12 عضوا من أصل 15 لصالح مشروع القرار الذي قدمته البرازيل، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

أما في كانون الأول/ ديسمبر، فقد أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار قدمته دولة الإمارات ويطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو، حيث أيد مشروع القرار 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

ومنذ تأسيس مجلس الأمن الدولي في العام 1945، تم استخدام قرار حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الخمس الأعضاء 260 مرة، وكان الاستخدام الأمريكي أول مرة له في عام 1970 حين صوتت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا ضد مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت فيما بعد زيمبابوي، ليصل عدد استخداماتها للفيتو تباعا الـ80 مرة، غالبيتها جاءت دعما لحليفتها إسرائيل ضد مطالب فلسطينية، حيث كان أول فيتو بهذا الخصوص في العام 1973 عندما اعترضت واشنطن على مشروع يؤكد حق الفلسطينيين ويطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها.

وكان آخر فيتو أمريكي لصالح إسرائيل قبل حرب غزة، ضد مشروع قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب.