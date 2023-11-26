وفاة الممثل طارق عبد العزيز إثر أزمة قلبية أثناء التصوير

توفي الممثل المصري طارق عبد العزيز بشكل مفاجئ، اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال تصوير أحد الأعمال الفنية.

وشكلت وفاة عبد العزيز صدمة للوسط الفني المصري، إذ تُوفي بأزمة قلبية مفاجئة عن 55 عاما خلال مشاركته في تصوير عمله الأخير، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الفنان الراحل قد أجرى عملية قسطرة ثانية وتركيب دعامات للقلب، قبل ستة أشهر، إلا أنه أكد بعد ذلك أنه أصبح بصحة جيدة، وقام بنشر صورة تجمعه بالفريق الطبي الذي أجرى له القسطرة.

وعبّر فنانون مصريون عن حزنهم على وفاة الراحل من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت صدمة زملائه برحيله المفاجئ. كما نعت الراحل نقابة المهن التمثيلية في مصر.