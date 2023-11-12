"المونيتور" يحذر: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أخذ منعطفا خطيرا

أوضح تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشهد هذه الأيام نقطة تحول، ومنعطفًا خطيرًا جدًا يتمثّل بتجدّد الصراع وتنامي الكراهية بين مجتمع الشباب، بعد مراحل طويلة من الانفتاح وتقبّل الآخر، بفعل ما تنقله وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مشاهد للقتل والدمار والعنف بفعل الحرب بين حماس وإسرائيل حاليًّا.

فبالنسبة للعديد من العرب والمسلمين الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عامًا، هذا ليس صراعًا إسرائيليًّا فلسطينيًّا بين الآباء الذين شهدوا الحروب العربية الإسرائيلية السابقة وما خلّفته من ضحايا وتهجير ونكبات. إنها الآن لحظة حاسمة بالنسبة لجيل الشباب الذي يتابع أدق التفاصيل، ويشعر بأنه مستهدف وجزء لا يتجزأ من هذا الصراع، ويحظى بتضامن غير مسبوق بفعل الاحتجاجات والمظاهرات التي تهزّ شوارع العالم أجمع يوميًا.