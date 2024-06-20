تنسيقية "تقدم": تصريحات مندوب السودان بمجلس الأمن خرجت عن الأعراف الدبلوماسية

انتقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، تصريحات مندوب السودان في مجلس الأمن خلال جلسته الأخيرة، قائلة إن "تصريحات السفير خرجت عن كل الأعراف الدبلوماسية واتسمت بالهتافات، وعدم احترام التقاليد التي تحكم التعامل بين الدول خاصة في المنظمات والمحافل الدولية".

وقالت "تقدم" في بيان إن "السفير الحارث إدريس قدم في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2024 بيانًا باسم حكومة السودان مستعرضًا فيه مواقف تؤثر سلباً على مصالح الشعب السوداني".

وأضافت أن "تصريحات السفير الحارث إدريس تعبر عن موقف أحد طرفي النزاع، وهو الجيش السوداني، ولا توجد سلطة شرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021".