تنسيقية "تقدم": تصريحات مندوب السودان بمجلس الأمن خرجت عن الأعراف الدبلوماسية
انتقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، تصريحات مندوب السودان في مجلس الأمن خلال جلسته الأخيرة، قائلة إن "تصريحات السفير خرجت عن كل الأعراف الدبلوماسية واتسمت بالهتافات، وعدم احترام التقاليد التي تحكم التعامل بين الدول خاصة في المنظمات والمحافل الدولية".
وقالت "تقدم" في بيان إن "السفير الحارث إدريس قدم في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2024 بيانًا باسم حكومة السودان مستعرضًا فيه مواقف تؤثر سلباً على مصالح الشعب السوداني".
وأضافت أن "تصريحات السفير الحارث إدريس تعبر عن موقف أحد طرفي النزاع، وهو الجيش السوداني، ولا توجد سلطة شرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021".
وأكد البيان أن "تصريحات السفير خرجت عن كل الأعراف الدبلوماسية واتسمت بالهتافات، وعدم احترام التقاليد التي تحكم التعامل بين الدول خاصة في المنظمات والمحافل الدولية، كما أنها تكرس لسياسة النظام البائد التي عزلت السودان وحمّلت شعبه أعباءً كبيرة"، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن ثورة ديسمبر نجحت في إنهاء العزلة الخارجية على البلاد وإعادة دمج السودان في الأسرة الدولية، لكن انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول وحرب 15 أبريل/نيسان 2023 أعادتا البلاد مرة أخرى إلى ذات العزلة التي شهدناها خلال حكم البشير".
وأكد أن إنهاء الحرب مسؤولية الأطراف السودانية بالأساس، ويتطلب إرادة حقيقية لتغليب مصلحة الوطن وشعبه، والتخلي عن الاعتقاد بإمكانية الحل العسكري، داعيًا للعودة إلى طاولات التفاوض والتوصل إلى وقف عاجل للعدائيات؛ مما يقود إلى حل سياسي شامل يرسخ سلاماً مستداماً في ظل سودان موحد، مدني، وديمقراطي.