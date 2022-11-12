تركيا تجدد قصف قرى في محافظة دهوك بكردستان العراق

قصفت المقاتلات التركية مجددا، اليوم السبت، عددا من قرى قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك شمال العراق، مما دفع عددا من الأهالي إلى النزوح من القرى بسبب القصف.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مقاتلات تركية نفذت ضربات جوية مكثفة على عدد من قرى قضاء العمادية، ما تسبب باندلاع حرائق في عدد من مزارع تلك القرى".

وأضافت المصادر، أن "عددا من أهالي القرى التي تعرضت للقصف التركي، نزحوا من قراهم إلى مناطق أخرى خشية من القصف، مع تحليق مستمر للمقاتلات التركية بشكل منخفض فوق المناطق التي تم قصفها".

وأكدت المصادر الأمنية العراقية، أن "القصف التركي حتى الساعة لم يسبب أي خسائر بشرية، لكنه سبب خسائر مادية بحرق عدد من المزارع إضافة الى تضرر منازل جراء عملية القصف القريبة منها".

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول، إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر من قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة إقليم كردستان عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد الحزب، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعدّ انتهاكا صريحا للسيادة العراقية، حسب مسؤولين عراقيين.