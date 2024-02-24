رئيس البرازيل: ما يجري في غزة "إبادة جماعية"
جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قائلاً إن ما تفعله هناك "ليس حرباً بل إبادة".
وقال لولا، خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو، إنّ "ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنّها إبادة جماعيّة؛ لأنّها تقتل نساء وأطفالا".
ونشر الرئيس البرازيلي ملخصاً حول خطابه في الفعالية عبر حسابه في "إكس"، قائلاً: "أنا أؤيد إنشاء دولة فلسطينية حرة ذات سيادة، وأتمنى أن تعيش هذه الدولة الفلسطينية في وئام مع دولة إسرائيل"
تأتي تلك التصريحات بعد أزمة دبلوماسية أثارتها تصريحات مماثلة سابقة للرئيس الفنزويلي حين قارن بين الهجوم الإسرائيلي على غزة، و"المحرقة اليهودية".
وكانت إسرائيل أعلنت لولا "شخصاً غير مرغوب فيه"، بعد إدلائه بتلك التصريحات.