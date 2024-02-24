رئيس البرازيل: ما يجري في غزة "إبادة جماعية"

ونشر الرئيس البرازيلي ملخصاً حول خطابه في الفعالية عبر حسابه في "إكس"، قائلاً: "أنا أؤيد إنشاء دولة فلسطينية حرة ذات سيادة، وأتمنى أن تعيش هذه الدولة الفلسطينية في وئام مع دولة إسرائيل"

تأتي تلك التصريحات بعد أزمة دبلوماسية أثارتها تصريحات مماثلة سابقة للرئيس الفنزويلي حين قارن بين الهجوم الإسرائيلي على غزة، و"المحرقة اليهودية".

وكانت إسرائيل أعلنت لولا "شخصاً غير مرغوب فيه"، بعد إدلائه بتلك التصريحات.