إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار جديد في القدس

أصيب إسرائيليان بجراح متفاوتة، اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة سلوان بمدينة القدس، وهي العملية الثانية في أقل من 24 ساعة.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لإذاعة الجيش، إن شخصين أصيبا بالرصاص فيما يشتبه بأنه هجوم فلسطيني بالقرب من البلدة القديمة بالقدس، واصفا الهجوم بأنه "إرهابي"، بحسب "رويترز".

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن الجريحين أصيبا بجروح بالغة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ إطلاق نار هو فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما.

وأكدت الشرطة إنها "شلّت حركة" مطلق النار الذي أصيب بجروح.