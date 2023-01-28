إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار جديد في القدس
أصيب إسرائيليان بجراح متفاوتة، اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة سلوان بمدينة القدس، وهي العملية الثانية في أقل من 24 ساعة.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لإذاعة الجيش، إن شخصين أصيبا بالرصاص فيما يشتبه بأنه هجوم فلسطيني بالقرب من البلدة القديمة بالقدس، واصفا الهجوم بأنه "إرهابي"، بحسب "رويترز".
وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن الجريحين أصيبا بجروح بالغة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ إطلاق نار هو فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما.
وأكدت الشرطة إنها "شلّت حركة" مطلق النار الذي أصيب بجروح.
وأدى حادث إطلاق النار إلى استنفار أمني كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان، وفق مصادر محلية.
وتأتي الحادثة بعد أقل من 24 ساعة من عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني قرب كنيس يهودي في مدينة القدس أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين، وإصابة آخرين بجراح خطيرة.
وطلبت الشرطة الإسرائيلية بعد العملية، من كل مستوطن لديه رخصة سلاح بأن يحمل السلاح معه، وفق القناة "12" العبرية.
بينما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 42 فلسطينيًا بعد هجوم الجمعة.