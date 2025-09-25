الجيش الإسرائيلي: 700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة إلى الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن 700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو الجنوب منذ تكثيف هجومه على كبرى مدن القطاع في أواخر آب/ أغسطس.

وقال الجيش إن "700 ألف فلسطيني أخلوا مدينة غزة نحو جنوب القطاع"، وفق "فرانس برس".

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخميس أن 388400 شخص نزحوا في القطاع المحاصر منذ منتصف آب/ أغسطس، معظمهم من مدينة غزة.

وقتل وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران وقصف الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "ارتكبت القوات الإسرائيلية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة مجزرة، قتِل على إثرها 11 مواطنًا وأصيب آخرون، إضافة إلى فقدان عدد آخر، في قصف منزل يعود لعائلة أبو دحروج الذي يؤوي نازحين".

وفي مدينة خان يونس، قتل 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة وادي قرب المستشفى الميداني الأردني غرب المدينة، كما قتل مواطن إثر استهدافه من قبل طائرة مسيرة في منطقة الساقية ببلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف منزل يعود لعائلة القطراوي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون جراء قصف منزل لعائلة عبد العال بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه بتنفيذ غارات مكثفة على مدينة غزة تحديدًا، لإجبار الأهالي على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع، بحسب "وفا".