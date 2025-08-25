15 قتيلا بينهم 4 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 15 قتيلا بينهم أربعة صحفيين، واثنان من طواقم الدفاع المدني.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في الغارتين اللتين استهدفتا مجمع ناصر الطبي بفارق زمني لبضع دقائق.

وبعد أن حاولت طواقم الدفاع المدني، والصحفيون التعامل مع استهداف إسرائيلي على مجمع ناصر، فوجئوا بقصف آخر تم توثيقه على الهواء مباشرة، ما أدى لمقتل الصحفي حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "الاستهداف تم للطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الإسعافية لانتشال المصابين والشهداء".

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني رائد بصل، مقتل أحد طواقم الدفاع المدني وإصابة (7) آخرين بينهم حالات خطيرة، جراء القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أعداد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل ارتفع خلال الحرب إلى 244 صحفيًا وصحفية.

وشن الجيش الإسرائيلي العديد من الغارات على مجمع ناصر الطبي خلال الحرب على قطاع غزة، كما اقتحمه ودمر أجزاء واسعة منه خلال عملية اجتياح واسعة لخان يونس جنوب القطاع مطلع العام 2024.