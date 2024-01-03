باريس تصف تصريحات بن غفير وسموتريتش بـ"الاستفزازية"

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان يدعوان إلى "هجرة" الفلسطينيين من غزة، وإعادة بناء مستوطنات على أراضي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إسرائيل إلى "الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات".

وكان بن غفير قد دعا، الإثنين الماضي، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة، و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة أطلقها الوزير سموتريتش.