السويداء.. هل تمثل "احتجاجات السبت" قطيعة نهائية مع دمشق؟

قالت مصادر محلية من مدينة السويداء، إن عودة المظاهرات إلى المدينة بعد أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق رعته الولايات المتحدة والأردن، أعادت إلى الواجهة ملف الانفصال والمطالبة بتقرير المصير، حيث رفعت خلال التظاهرات أعلام إسرائيلية وأمريكية في مشهد يعكس عمق الانقسام، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى هشاشة التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اختيار يوم السبت تحديداً ليكون موعداً للتجمعات الشعبية لم يكن تفصيلاً عابراً، فبينما ارتبط يوم الجمعة بذاكرة الثورة السورية عندما كان ينتفض الشعب في أيام الجمعة، أراد المحتجون أن يجعلوا من يوم عطلة اليهود رمزاً جديداً لحراكهم السياسي والاجتماعي، بما يحمل من دلالات على مدى انخراط إسرائيل في الأزمة الدرزية ويبين مدى ما وصلت إليه الأمور مع سلطات دمشق.

الانفصال عن النظام

وأوضحت المصادر أن هذه التطورات، ليست محصورة فقط بملف تحرير المختطفين أو إعادة النازحين إلى قراهم وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، بل تحمل في جوهرها موقفاً يتجاوز السلطة في دمشق، معتبرة أن الانفصال المقصود هو انفصال عن النظام الحالي الذي حمّلته مسؤولية إدخال عناصر متشددة في صفوف قواته لممارسة الترهيب بحق أبناء السويداء وليس الانفصال عن سوريا "الوطن".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الاحتجاجات تعتبر مؤشراً على أن الاتفاقات المعلنة ليست سوى تفاهمات شكلية؛ إذ وُلدت ليس هشة فقط بل ميتة وفق تعبيرهم ولا تتعلق إلا بسياق التعامل مع الأزمات الإنسانية من دون تسمية المرتكبين أو توثيق المجازر والانتهاكات؛ ما جعلها في نظر أبناء المحافظة وثائق بروتوكولية فارغة لا تلامس جوهر المأساة.

وبيّنت المصادر أن على الرغم من أن بعض الأطراف الدولية والعربية قبلت بالاتفاق إلا أن هذا القبول لم يُقنع الشارع الدرزي، الذي اعتبر أن الاتفاق افتقد لأي مساءلة حقيقية أو اعتراف رسمي بالجرائم التي طالت المدنيين من قتل وحرق وخطف، ومن ثم لا يمكن البناء عليه كمرجعية للحل فيما كانت تعول على الأطراف الأخرى في أن يكون هناك تدخل حقيقي وتحول الاتفاق إلى خماسي وحتى سباعي.

وأكدت المصادر أنه من هنا، برزت المطالبة بإدخال لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، خاصة بعد الدعوة الرسمية التي وجهها شيخ طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، إلى جانب المطران أنطونيوس سعد، لرئيس اللجنة باولو بينيرو مطلع سبتمبر/ أيلول، لتوثيق الأحداث ومنع ضياع الأدلة، لكن سلطات دمشق رفضت إدخال اللجنة، ما اعتبره أهالي السويداء أنه موجه ضدهم بشكل مباشر.

اتساع رقعة المظاهرات

وذكرت المصادر أن رقعة المظاهرات خرجت عن نطاق داخلي محلي في السويداء لتتسع وتشمل تجمعات أبناء الطائفة الدرزية في مختلف دول العالم، من أستراليا ونيوزيلندا إلى أوروبا والأمريكيتين، حيث خرجت الجاليات لتوثيق الأحداث وإبقاء القضية حيّة في الذاكرة الإنسانية.

ورغم إدراك المحتجين أن نتائج تحركاتهم قد لا تغيّر المعادلات الدولية سريعاً، إلا أنهم يرون في التوثيق وزرع القصة في سجل التاريخ واجباً لا يقل أهمية عن أي مكاسب سياسية محتملة.

في المقابل، هناك أطراف حمّلت الشيخ الهجري تبعات ما يحدث خاصة لجهة رفض الاتفاق الثلاثي؛ إذ اعتبروه حلاً مقبولاً يخرج المحافظة من أزمتها، خاصة وأنه يتضمن العديد من النقاط التي كانت واردة في اتفاق الأول من مايو/ أيار الماضي، لكن رفض هذا الاتفاق يولّد أزمة ثقة بين أحد مكونات الشعب السوري وبعض ممارسات الحكومة الانتقالية.

لذا، هذه المطالب بالانفصال والاستقلال ستعمق الأزمة وستصبح مرشحة لمزيد من التعقيد مع مرور الوقت، خصوصاً أنها أصبحت تضم مجموعة من الإشكالات المركبة والواضحة في ملامحها والتي تتفاقم مع مرور الوقت، بحسب المصادر.