إسرائيل تستهدف مواقع في ريفي حمص وحماة بصواريخ كروز

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم، بأن قصفاً بصواريخ كروز إسرائيلية استهدف مستودعات عسكرية في ريفي حمص وحماة، وسط البلاد.

ووفقاً للتقارير، فإن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من جهة البحر وشمال لبنان، مستهدفة نقاطاً عسكرية في المنطقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مواقع عسكرية في وسط البلاد الأحد، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وقالت الوزارة في بيان إنه "حوالى الساعة 20:05 (17:05 ت غ) مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في أجواء المنطقة الوسطى، حيث سُمعت أصوات انفجارات في المنطقة، ويتم التحقق من طبيعتها".

وفي وقت سابق اليوم، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن غارة اسرائيلية استهدفت 3 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية في معمل للسيارات الإيرانية في مدينة حمص وسط سوريا، بعد أيّام من غارات مماثلة طالت دمشق والحدود اللبنانية السورية.

وأضاف المرصد أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ "غارات جوية عبر 3 صواريخ استهدفت معملًا للسيارات الإيرانية داخل منطقة حسباء الصناعية جنوب حمص مما أدى لإصابة 3 من فرق الإغاثة.

وأوضح المرصد أن "الشاحنات كانت قادمة من العراق لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "منذ عدة أيام، تتدفق المساعدات العراقية عبر الحدود السورية العراقية، وتتوجه إلى دير الزور ثم إلى الحدود السورية اللبنانية".

ولفت المرصد السوري إلى أن "معظم هذه المساعدات مقدمة من الهلال الأحمر العراقي، وتشمل مواد طبية وغذائية وأغطية".