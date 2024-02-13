"تنافس الدولة".. حكومة العراق تسعى لتجريد العشائر من السلاح بشرائه

قالت مصادر أمنية عراقية، إن بعض العشائر جنوبي البلاد تملك أسلحة ثقيلة تستخدمها في نزاعاتها المسلحة، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد الماضي، أنها "مستعدة لشراء جميع أسلحة المواطنين حتى، وإن كانت ثقيلة، من صواريخ ومسيرات وقذائف، بهدف حصر السلاح بيد الدولة فقط".

ويتم سحب الأسلحة من خلال تسجيل المواطن سلاحه عبر نافذة إلكترونية، وفق مدة تنتهي نهاية السنة الحالية.

"ينافس سلاح الدولة"

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مصطفى الورشان، لـ"إرم نيوز"، إن "سلاح العشائر أصبح ينافس سلاح الدولة، إذ يمتلك بعضها أسلحة ثقيلة وخطيرة، ما يؤكد تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق خاصة في الجنوب".

وشدد الورشان على أن "حصر السلاح بيد الدولة يتطلب تنفيذ القانون بقوة"، معتبرا أن شراء الأسلحة لن يجدي، إلا أن الحكومة تخشى، في الوقت ذاته، فتح جبهة مع العشائر التي لن تسلم سلاحها بسهولة".

وأكد النائب البرلماني "على المعلومات الأمنية والاستخباراتية التي تفيد بوجود سلاح ثقيل لدى الكثير من العشائر، ليس في مناطق الجنوب فقط، بل حتى في العاصمة بغداد، وكذلك المناطق الشمالية والغربية".