قتل بعملية مشتركة ضد داعش في سوريا.. من هو "أبو فاطمة الحرداني"؟

قُتل القيادي البارز في تنظيم "داعش"، ضياء زوبع مصلح الحرداني، المعروف بلقب "أبو فاطمة الحرداني"، في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية فجر الجمعة، في مدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، بحسب ما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.

وأفادت مصادر سورية، بأن قوات سورية نفذت أول عملية مشتركة مع القوات الأمريكية، ضد تنظيم "داعش".

ويُعدّ الحرداني أحد أبرز العقول الأمنية في التنظيم، إذ شغل منصب "المسؤول الأمني لولاية الفرات" في دير الزور خلال عام 2014، وهي الفترة التي شهدت أوسع عمليات انتقام ضد عشائر الشعيطات، بعد تمردهم على "داعش".

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عمليات إعدام جماعية

وارتبط اسمه حينها بعمليات إعدام جماعية، واعتقالات تعسفية، ونهب واسع للممتلكات، فضلًا عن إدارة شبكات تهريب للنفط والتبغ عبر الحدود السورية – العراقية، لدعم التنظيم ماليًا.

وأفادت مصادر استخباراتية أن الحرداني حافظ على موقعه داخل "داعش" حتى بعد انهيار الخلافة المزعومة، وانتقل لاحقًا إلى مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، حيث أعاد ترتيب خلايا أمنية صغيرة تعمل بسرّية، وكان يُنظر إليه كشخصية محورية في محاولات التنظيم لإعادة الانتشار والتجنيد.

العملية الأمريكية، التي استهدفته داخل أحد المنازل في مدينة الباب، أسفرت أيضًا عن مقتل نجليه، عبد الله وعبد الرحمن، وهما عنصران يُعتقد أنهما انضما إلى التنظيم في سن مبكرة.

مراقبة تحركات الحرداني

وأكد البيان الأمريكي أن الغارة نُفذت بعد مراقبة طويلة لتحركات الحرداني، وأنها لم تُسفر عن إصابات بين المدنيين، حيث تم إخلاء ثلاث نساء وثلاثة أطفال من الموقع.

ويُعد مقتل الحرداني ضربة موجعة للتنظيم، الذي يسعى منذ عام 2019 إلى إعادة بناء هيكليته الأمنية في البادية السورية ومناطق شمال حلب، مستفيدًا من الفراغات الأمنية والتوترات السياسية في المنطقة.

وتعليقًا على العملية، شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن استهداف قادة "داعش" سيستمر في إطار "منع عودة التنظيم لتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مشيرة إلى أن الحرداني كان "يشكّل تهديدًا مباشرًا ومتصاعدًا للقوات الأمريكية وشركائها في سوريا".