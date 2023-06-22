في زيارة "استطلاعية".. لودريان يلتقى ساسة لبنان لبحث إنهاء الشغور الرئاسي
بدأ جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، إجراء لقاءات مع مسؤولين في بيروت في إطار جهود تقودها باريس لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، في مهمّة تبدو صعبة جراء الانقسامات السياسية المزمنة.
وافتتح لودريان لقاءاته الخميس، باجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثم بالبطريرك الماروني بشارة الراعي. وسيلتقي لاحقًا بقادة أحزاب رئيسة.
وكان لودريان، الذي تستمر زيارته ثلاثة أيام، التقى مساء الأربعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله الأبرز، والذي يلعب دورًا محوريًّا في الملف الرئاسي. ووصف بري اللقاء بأنه "جيد وصريح".
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله، إن "لودريان لن يُقدِّم حلولًا، لكنّه يسعى لأن يقوم بدور محفِّز" لإنهاء الأزمة.
كما رجح مصدر مطلع على الملف اللبناني في باريس، ألّا تحقق زيارة لودريان خروقات.
وقال المصدر "ليس لودريان من سيغير نظامًا سياسيًّا متصلبًا، وسياسيين فاسدين لا يرون سوى مصالحهم".
ويدعم حزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة بري وصول حليفهما القديم الوزير السابق سليمان فرنجية، إلى سدة الرئاسة. واتهم قادة أحزاب لبنانية مسيحية باريس في السابق بدعم ترشيح فرنجية مقابل وصول رئيس حكومة إصلاحي.
وترفض أحزاب مسيحية بارزة، على رأسها حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز، وصول فرنجية.
ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وتعطيل انتخاب رئيس، فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية.
وعنونت صحيفة "لوريان لوجور" الصادرة باللغة الفرنسية "لودريان في بيروت في مهمة شبه مستحيلة". وكتبت صحيفة الأخبار، أن "لا آمال كبيرة على زيارة لودريان"، مرجحة استمرار الفراغ الرئاسي.
واعتبر رئيس التحرير في مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط، مايكل يونغ في حديثه لـ "فرانس برس"، أن زيارة لودريان إلى بيروت استطلاعية ولا ينتظر منها الوصول إلى حل.
وأكد يونغ، أن الأهم في المرحلة الحالية هو بدء عملية المفاوضات، مشيرًا إلى أن هدف الزيارة "قد يكون وضع آلية لتتمكن الأحزاب من تبادل العروض والطلبات".
ووفقًا ليونغ، فقد يسعى لورديان إلى التوصل لصفقة شاملة، لا تتضمن فقط الرئيس بل أيضًا رئيس الحكومة، وحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، اللذين تنتهي ولايتهما قريبًا.