في زيارة "استطلاعية".. لودريان يلتقى ساسة لبنان لبحث إنهاء الشغور الرئاسي

بدأ جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، إجراء لقاءات مع مسؤولين في بيروت في إطار جهود تقودها باريس لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، في مهمّة تبدو صعبة جراء الانقسامات السياسية المزمنة.

وافتتح لودريان لقاءاته الخميس، باجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثم بالبطريرك الماروني بشارة الراعي. وسيلتقي لاحقًا بقادة أحزاب رئيسة.

وكان لودريان، الذي تستمر زيارته ثلاثة أيام، التقى مساء الأربعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله الأبرز، والذي يلعب دورًا محوريًّا في الملف الرئاسي. ووصف بري اللقاء بأنه "جيد وصريح".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله، إن "لودريان لن يُقدِّم حلولًا، لكنّه يسعى لأن يقوم بدور محفِّز" لإنهاء الأزمة.

كما رجح مصدر مطلع على الملف اللبناني في باريس، ألّا تحقق زيارة لودريان خروقات.

وقال المصدر "ليس لودريان من سيغير نظامًا سياسيًّا متصلبًا، وسياسيين فاسدين لا يرون سوى مصالحهم".