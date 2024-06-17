مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل "رسالة سرية" لحماس

كشف مسؤول إسرائيلي، الإثنين، فحوى رسالة سرية أرسلتها إسرائيل عبر وسطاء إلى حركة حماس.

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن الرسالة تضمنت إعلام الحركة أن حرب غزة لن تنتهي إلا باتفاق.

وأشارت القناة إلى أن المسؤول الذي رفض كشف اسمه أرسل رسالة إلى حماس عبر وسطاء مفادها أن الحرب "ستنتهي فقط بالاتفاق".

وقال المسؤول: "لا نهاية لحرب إلا باتفاق وليس بالتزام مسبق؛ لأن حماس سبق أن خرقت الاتفاقات التي وافقت عليها".

وأمس الأحد، اعتبر مسؤول إسرائيلي ثانٍ أن رد حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في القطاع كان سلبيًّا.

لكن الحركة أكدت أن ردها كان إيجابيًّا، ولم يدخل إلا تعديلات طفيفة على المقترح الذي صعد إلى العلن قبل أكثر من أسبوعين خلال خطاب ألقاه بايدن.

وكان بايدن قد كشف في 31 مايو/ أيار عمّا أسماه مقترحا إسرائيليا "على ثلاث مراحل"، يشمل مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تبادل تدريجي للرهائن الإسرائيليين مع سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وقالت مصر وقطر، اللتان تتوسطان مع الولايات المتحدة بين حماس وإسرائيل، في 11 يونيو/ حزيران، إنهما تلقيتا ردًّا من الفصائل الفلسطينية على الخطة الأمريكية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.