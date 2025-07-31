الهجرة وخطة ماتي تتصدران مباحثات سعيد وميلوني في تونس (صور)

تصدرت خطة ماتي وملف الهجرة غير النظامية، مباحثات الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وجاءت المباحثات الثنائية، على هامش زيارة عمل أدتها ميلوني إلى تونس، اليوم الخميس، على ما ذكرت وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية.

تحدثت الوكالة عن "المستوى المتميز للتعاون الثنائي، بدءًا من التقدم المحرز في مشاريع خطة ماتي لأفريقيا، والإعلان المشترك بشأن أنشطة التعاون الإنمائي الموقع في شهر يناير/كانون الثاني".

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وأشارت إلى أنه جرى خلال المباحثات "إيلاء اهتمام خاص لقطاعي المياه والزراعة، وتحديدًا مشروع تانيت لاستخدام مياه الصرف الصحي في استصلاح الأراضي الزراعية، والإنشاء المرتقب لمركز إقليمي للتدريب الزراعي".

واعتبرت الوكالة الإيطالية، أن "الاجتماع بين سعيد وميلوني مثل فرصةً لاستعراض التعاون المتميز في مجال الهجرة والالتزام المشترك بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، بما في ذلك في إطار عملية روما".

وبيّنت أن سعيد وميلوني ناقشا "التعاون في قطاع الطاقة"، واتفقا على "أن إيطاليا وتونس تُمثلان محورين استراتيجيين لربط إمكانات إنتاج الطاقة في أفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا".

ولم تعلن رئاسة الجمهورية التونسية بعد عن فحوى مباحثات سعيد مع ميلوني، التي تزور تونس للمرة الخامسة منذ العام 2023.

وتشهد العلاقات التونسية الإيطالية تقارباً في السنوات الأخيرة من أجل حلحلة ملفات مثل الهجرة غير النظامية، التي تؤرق روما.