"الدعم السريع" تعلن السيطرة على معسكر للشرطة في الخرطوم

قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية إنها سيطرت على معسكر للشرطة، الأحد، في الوقت الذي تسعى لتحقيق مكسب في حربها ضد الجيش السوداني وسط قتال عنيف في العاصمة الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها "سيطرت بشكل كامل على معسكر لقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة بجنوب الخرطوم"، ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وكان بعضهم يخرج صناديق ذخيرة من أحد المستودعات.