هل ينجح الوسطاء بإنجاز "الهدنة المستعصية" في غزة؟

تتواصل جهود الوسطاء للوصول إلى تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، في ظل فجوة كبيرة بين ما يعلنه كلا الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق للنار.

ويرى مراقبون أن استمرار المفاوضات في القاهرة، بمشاركة شخصيات رفيعة من الفصائل الفلسطينية ومسؤولين من جهاز الموساد الإسرائيلي، يشير إلى أن هناك خطوطًا عريضة يمكن البناء عليها من الوسطاء.

فرصة كبيرة

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، إن "إمكانية نجاح هذه الهدنة كبيرة رغم كل التعقيدات؛ لأنها مرحلة فاصلة بين يحدث الآن على الأرض، لا سيما بعد التغير الكبير في طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية من وجهة النظر الأمريكية".

وأضاف سويلم لـ"إرم نيوز" أنه "من وجهة النظر الأمريكية فإنه بعد هذه الهدنة، يمكن لإسرائيل إنشاء تحصينات عسكرية ومناطق عازلة في منطقة غلاف غزة بشكل مؤقت، وبالتالي تتحول الحرب إلى عمليات خاصة، وليس هجومًا بريًّا شاملًا أو قصفًا مكثفًا".