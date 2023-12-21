هل ينجح الوسطاء بإنجاز "الهدنة المستعصية" في غزة؟
تتواصل جهود الوسطاء للوصول إلى تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، في ظل فجوة كبيرة بين ما يعلنه كلا الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق للنار.
ويرى مراقبون أن استمرار المفاوضات في القاهرة، بمشاركة شخصيات رفيعة من الفصائل الفلسطينية ومسؤولين من جهاز الموساد الإسرائيلي، يشير إلى أن هناك خطوطًا عريضة يمكن البناء عليها من الوسطاء.
فرصة كبيرة
وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، إن "إمكانية نجاح هذه الهدنة كبيرة رغم كل التعقيدات؛ لأنها مرحلة فاصلة بين يحدث الآن على الأرض، لا سيما بعد التغير الكبير في طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية من وجهة النظر الأمريكية".
وأضاف سويلم لـ"إرم نيوز" أنه "من وجهة النظر الأمريكية فإنه بعد هذه الهدنة، يمكن لإسرائيل إنشاء تحصينات عسكرية ومناطق عازلة في منطقة غلاف غزة بشكل مؤقت، وبالتالي تتحول الحرب إلى عمليات خاصة، وليس هجومًا بريًّا شاملًا أو قصفًا مكثفًا".
وتابع: "وقف إطلاق النار هو مخرج لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكي يظهر بصورة الراغب بالوصول لحل؛ لأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أحرجت الإدارة الأمريكية والغرب".
وقال سويلم، إنه "من الممكن خلال أي فترة للتهدئة أن يتم فتح باب الحوار السياسي حول الترتيبات في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "الهدنة ستسمح لحماس في نفس الوقت بإعادة ترتيب صفوفها، وإدخال مساعدات إنسانية أكثر بكثير من الهدنة السابقة، كما أن وقف إطلاق النار هو إعلان للإخفاق الإسرائيلي والأمريكي في إضعاف حماس وفق ما ترى الحركة".
هدنة متدحرجة
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، إن "كافة المؤشرات تدل على الوصول إلى هدنة متدحرجة في ظل المباحثات الدائرة في القاهرة، الراعي الدائم لوقف إطلاق النار".
وأضاف حرب لـ"إرم نيوز"، أن "المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على استمرار الحرب، وحتى الحكومات الأوروبية التي دعمت إسرائيل في بداية الحرب تراجعت في الوقت الحالي؛ نتيجة جرائم إسرائيل في قطاع غزة".
وتابع: "هناك ضغوط داخلية في إسرائيل تدفع صوب التوجه لهدنة أو تهدئة ووقف إطلاق النار، كقضية الأسرى لدى حماس والوضع الاقتصادي المتأرجح في إسرائيل، كل هذا شكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية".
وقال حرب، إن "الحكومة الإسرائيلية ستروج لوقف إطلاق النار داخليًّا في ظل الدمار الذي خلفته في قطاع غزة على أنه انتصار، بينما في الحقيقة حماس تنظر إلى وصولها لهذه المرحلة بأنه انتصار، خاصة في ظل ورقة الأسرى وصفقة التبادل الممكنة والمرتقبة".