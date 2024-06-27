برلماني لبناني لـ"إرم نيوز": حزب الله يجر البلاد للدمار بالحرب مع إسرائيل(فيديو)

قال عضو مجلس النواب اللبناني إلياس حنكش، إنّ ميليشيا حزب الله تجر لبنان نحو "الخراب" بقرار الحرب مع إسرائيل تنفيذا لأجندة إيرانية.

وأضاف حنكش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن لبنان الشعبي والرسمي لم يقرر الحرب مع إسرائيل، "بل إنّ ميليشيا حزب الله، التي تتلقى أوامرها من إيران، قرّرت جرّنا إلى الحرب، فيما كان من الممكن أن يكون دعم لبنان للشعب الفلسطيني على مستويات مختلفة كما كلّ العالم".

واعتبر أنّ "ميليشيا حزب الله أرادت أن تخوض مغامرة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف يمكن أن تنتهي، وبالتالي لا يمكن أن نحسم شكل السيناريو الذي يمكن تنتهي به تلك الحرب التي في حال توسّعت، فلن يكون بإمكان لبنان النهوض على مدى سنوات عديدة قادمة؛ لأنّ نتائجها ستكون وخيمة جدّاً على مستقبل البلد".

وأشار حنكش إلى أنه "حتى اليوم لدينا أكثر من 100 ألف مهجّر من جنوب لبنان، وأكثر من ملياري دولار خسائر، وأكثر من 9 آلاف مسكن مدمّر، فيما تمارس إسرائيل سياسة الأرض المحروقة ويتم استخدام القنابل الفوسفورية؛ ما يعني أنّ الأرض هناك لن تعود صالحة للزراعة من الآن وحتى 20 سنة قادمة ربّما، والمجتمع من سكّان الجنوب يعتاشون من زراعة الأرض".