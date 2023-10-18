أطباء يروون "لحظات الرعب" عقب انفجار مستشفى غزة

روى أطباء كانوا متواجدين في المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة ما وصفوها بأنها "لحظات مرعبة" أعقبت الانفجار الذي هز المستشفى، وأودى بحياة المئات.

وبعدما أنهى الطبيب فضل نعيم، رئيس قسم جراحة العظام في المستشفى الأهلي العربي بغزة، للتو من إجراء عملية جراحية، سمع دوي انفجار ضخم وامتلأ قسمه بأناس تصرخ طلبا للمساعدة.

وقال نعيم: "الناس دخلت قسم العمليات تصرخ، الحقونا، الحقونا، في قتلى وجرحى في المستشفى"، مشيرا إلى أن المستشفى امتلأ بالقتلى والمصابين وبجثث تقطعت أوصالها، مضيفا: "حاولنا إسعاف من يمكن إسعافه، لكن العدد كان أكبر بكثير من أن يقوم طاقم المستشفى المحدود بإسعاف الناس".