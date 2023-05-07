السلطات الأردنية تعلن إنهاء باسم عوض الله إضرابا عن الطعام

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، مساء يوم السبت، أن باسم عوض الله، وهو أحد المتهمين الرئيسيين فيما يعرف بقضية "الفتنة"، تراجع خطيا عن إضراب عن الطعام قرره قبل أيام .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قول الناطق باسم مديرية الأمن العام: "باسم عوض الله أبلغ المعنيين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل خطيا، أمس، إنهاءه إضرابا عن الطعام كان قد أعلمهم أنه سيبدأ به يوم الاثنين الماضي".

وأضاف الناطق الإعلامي: "المعني نُقل إلى المستشفى، أمس، لمتابعة وضعه الصحي، إذ شخّص الأطباء حالته بالتهاب في الأذن الوسطى، وأُعطي العلاج اللازم وغادر المستشفى".