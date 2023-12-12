3 عوامل قد تقوض محاولات إسرائيل تأخير وقف إطلاق النار في غزة

رجحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، ألّا تكون هناك مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، لكنها أشارت إلى أن عوامل قد تدخل على الخط وتقوض محاولات إسرائيل تأخير ذلك.

ونقلت الصحيفة، على لسان دبلوماسيين قولهم، إنه رغم اعتقاد الولايات المتحدة بإمكانية تحقيق هذا بحلول عيد الميلاد، وتداول أطر زمنية مختلفة للهدنة، يبدو واضحا الآن أن وقف القتال للمرة الثانية ربما يكون مرهونا بإثبات إسرائيل أنها أسرت أو قتلت أحد كبار قيادات حماس، باعتبار ذلك دلالة على تحقيق أحد أهم أهداف حملتها العسكرية.