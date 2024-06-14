"الحكومة الثالثة".. هل تكون بوابة القذافي للعودة إلى المشهد الليبي؟

أثار لقاء سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل، بعدد من أعضاء مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" لبحث سبل تشكيل حكومة ثالثة، جدلًا داخل الشارع السياسي الليبي وتقديرات بشأن ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق لدور لسيف الإسلام القذافي في المرحلة المقبلة.

وذكرت تقارير محلية في ليبيا نقلًا عن مصادر في مدينة الزنتان قولها، إن بعض "أعضاء مجلسي النواب والدولة، التقوا القذافي، من بينهم النائب بشير الأحمر؛ لعقد صفقة معه لتشكيل الحكومة الجديدة في طرابلس".

وأوضحت التقارير بأن "سيف الإسلام طلب عودة النظام الجماهيري بكامل أركانه كما كان قبل عام 2011".

وقال المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير: "يحتمل أن تستمر المحاولات من أغلب الأطراف السياسية لتشكيل حكومة جديدة، لكن الأمر في غاية الصعوبة نظرًا لتعدد الفاعلين خاصة دوليًا وإقليميًا مع تعذر توافق الأطراف الفاعلة محليًا على شخصية رئيس هذه الحكومة".

وبين الكبير في تصريح لـ "إرم نيوز" أن: "في الاتفاق السياسي السابق المعروف بـ 'تونس – جنيف' حسم الأمر بالتصويت وفازت قائمة المنفي والدبيبة''.

وشدد على أن "سيف القذافي سيحاول القفز إلى المشهد السياسي بشكل مباشر عبر توليه منصبًا قياديًا أو غير مباشر بوصول شخصية موالية له إلى رئاسة حكومة جديدة".