"إرم نيوز" يرصد القطاعات الأكثر تضرراً من تعطل خدمات "الأونروا"

يهدد توقف أو تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد تعليق عدد من الدول تمويلها، بذريعة مشاركة أو تأييد عدد من موظفيها هجوم حماس على إسرائيل، بشل قطاعات واسعة من الخدمات التي تقدمها لللاجئين الفلسطينيين.

وتعمل "الأونروا" على خدمة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في 5 مناطق عمليات، هي قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وبرز دور الوكالة مؤخراً بشكل كبير في تقديم خدمات إغاثية عاجلة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة منذ نحو أربعة أشهر.

وترصد "إرم نيوز"، أبرز القطاعات المتضررة جراء وقف أو تقليص خدمات "الأونرو".

حولت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة 2.3 مليون فلسطيني في القطاع إلى الاعتماد كلياً على الخدمات التي تقدمها "الأونرو"، بعد أن كان يعتمد 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع على خدمات المؤسسة الأممية.

وقالت الوكالة في أحدث إحصاءاتها إن 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة لجأوا إلى 144 منشأة تابعة لها بحثاً عن الأمن بعد أن نزحوا من منازلهم، وباتوا يعتمدون عليها بشكل كامل في الحصول على الغذاء والماء والعلاج.

وقدمت المؤسسة خلال الحرب بعض التسهيلات لتنشيط عدد من القطاعات التي تخدم الغزيين، مثل توفير الوقود للمخابز ومحطات تحلية المياه، للإسهام في مواجهة أزمة الجوع والعطش.

ويهدد توقف عمل الوكالة جميع هذه الخدمات بالانهيار، بعد أن توقفت منذ الأيام الأولى للحرب غالبية الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لحكومة حماس في غزة.