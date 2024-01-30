"إرم نيوز" يرصد القطاعات الأكثر تضرراً من تعطل خدمات "الأونروا"
يهدد توقف أو تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد تعليق عدد من الدول تمويلها، بذريعة مشاركة أو تأييد عدد من موظفيها هجوم حماس على إسرائيل، بشل قطاعات واسعة من الخدمات التي تقدمها لللاجئين الفلسطينيين.
وتعمل "الأونروا" على خدمة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في 5 مناطق عمليات، هي قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وبرز دور الوكالة مؤخراً بشكل كبير في تقديم خدمات إغاثية عاجلة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة منذ نحو أربعة أشهر.
وترصد "إرم نيوز"، أبرز القطاعات المتضررة جراء وقف أو تقليص خدمات "الأونرو".
حولت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة 2.3 مليون فلسطيني في القطاع إلى الاعتماد كلياً على الخدمات التي تقدمها "الأونرو"، بعد أن كان يعتمد 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع على خدمات المؤسسة الأممية.
وقالت الوكالة في أحدث إحصاءاتها إن 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة لجأوا إلى 144 منشأة تابعة لها بحثاً عن الأمن بعد أن نزحوا من منازلهم، وباتوا يعتمدون عليها بشكل كامل في الحصول على الغذاء والماء والعلاج.
وقدمت المؤسسة خلال الحرب بعض التسهيلات لتنشيط عدد من القطاعات التي تخدم الغزيين، مثل توفير الوقود للمخابز ومحطات تحلية المياه، للإسهام في مواجهة أزمة الجوع والعطش.
ويهدد توقف عمل الوكالة جميع هذه الخدمات بالانهيار، بعد أن توقفت منذ الأيام الأولى للحرب غالبية الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لحكومة حماس في غزة.
وينذر تقليص عمليات "الأونرو" في قطاع غزة أيضاً، بتقليص دورها المستقبلي في إعادة إعمار القطاع، بعد أن لعبت دوراً هاماً في حشد التمويل في المرات السابقة التي تمت فيها إعادة إعمار مناطق تضررت بفعل الحروب المتكررة في غزة.
قطاع التعليم
تقدم "الأونرو" خدمة التعليم لأكثر من 545 ألف طفل فلسطيني، موزعين في 702 مدرسة بمناطق عملياتها الخمسة، وتعاني المؤسسة الأممية من نقص في تمويلها أدى لعمل غالبية المنشآت التعليمية فيها بنظام الفترتين، في ظل عدم القدرة على توفير منشآت تكفي لأعداد الطلبة.
وتوفر الوكالة التدريب المهني التقني والتعليم العالي في 8 مراكز للتدريب المهني لما يقارب 8 آلاف لاجئ، ولأكثر من ألفي طالب في كليتين للعلوم التربوية في الضفة الغربية والأردن.
قطاع الصحة
تقدم "الأونرو" خدماتها للاجئين في 140 مركزاً في مناطق عملياتها الخمسة، تقدم الرعاية الصحية الأولية، سواء الوقائية أو العلاجية، وخاصة الاحتياجات المتعلقة بالأمراض المزمنة.
وتعمل الوكالة عبر برنامج استحدثته خلال السنوات الماضية، لتعزيز صحة البيئة وضبط جودة مياه الشرب، وتقديم خدمات الصرف الصحي، والسيطرة على نواقل الأمراض والقوارض في مخيمات للاجئين، لخفض مخاطر الأوبئة.
مخيمات اللاجئين
تشرف الوكالة على تقديم خدمات مختلفة من بينها تطوير 58 مخيماً للاجئين في جميع مناطق عملياتها، يعاني غالبية سكانها من الفقر والاكتظاظ، حيث تعد من بين المناطق الأشد كثافة في العالم.
وتقدم في هذه المخيمات، خدمات ترميم أعمال الصرف الصحي وآبار المياه ومعالجة المياه العادمة، وعمليات جمع القمامة من هذه المخيمات.