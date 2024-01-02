لماذا انسحب الجيش الإسرائيلي من أجزاء واسعة في غزة؟

وقال غالانت: "الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فبدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط"، متابعاً: "في شمالي القطاع قضينا على 12 كتيبة لحركة حماس، وما سنقوم به عملياتياً هنا هو عمليات هجوم بالنار وعمليات اجتياح وعمليات خاصة".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "إذا ما اقتضت الحاجة فسنسيطر على الأرض للمدة التي نقرر، والهدف هو استنزاف العدو وقتله وخلق واقع نفرض فيه سيطرتنا على الأرض"، على حد تعبيره.

مخطط تكتيكي

ويرى الخبير في الشأن العسكري، يوسف الشرقاوي، أن "الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق يأتي في إطار مخطط تكتيكي من قبل الجيش"، لافتًا إلى أن المصطلح الأدق هو إعادة الانتشار داخل غزة في إطار الخطط العسكرية.

وأوضح الشرقاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي أنهى مهماته في المناطق التي انسحب منها، ويبدو أنه يستعد لمهام جديدة في المناطق التي يتمركز فيها بالوقت الحالي"، مبينًا أن لدى الجيش أهدافا لم تحقق بعد.

وأشار الشرقاوي إلى أن "ذلك يأتي في إطار العمل على إرباك الجناح المسلح لحركة حماس وتشتيت قوته بين شرق وغرب ووسط غزة، بما يضمن للجيش الإسرائيلي إحكام قبضته العسكرية على مختلف مناطق المدينة".

وبين أن "الجيش الإسرائيلي مكث طويلًا بالأحياء التي انسحب منها، وأصبحت شبه خالية من الأهداف العسكرية"، لافتا إلى أن التحرك العسكري لإسرائيل بكافة مناطق غزة يعطي القادة صورة النصر التي يرغبون بها.