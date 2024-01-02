لماذا انسحب الجيش الإسرائيلي من أجزاء واسعة في غزة؟
أثار الانسحاب العسكري الإسرائيلي من أجزاء واسعة في غزة بعد أسابيع من العملية البرية للجيش، تساؤلات حول الأسباب والتداعيات التي دفعت تل أبيب لاتخاذ القرار، خاصة مع استمرار الحرب على القطاع.
وانسحب الجيش الإسرائيلي من عدة مناطق بغرب غزة ومخيم الشاطئ وأحياء الشيخ رضوان والشجاعية والتفاح والزيتون في الوسط والشرق، وأعاد تموضعه في أحياء أخرى، فيما سحب قبل أسابيع بعض ألويته من داخل القطاع.
انتصار واضح
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤآف غالانت، أنه "لا نية للجيش لوقف العمليات في غزة، وأن الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح"، وذلك خلال جولة له، اليوم الثلاثاء، داخل قطاع غزة، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقال غالانت: "الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فبدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط"، متابعاً: "في شمالي القطاع قضينا على 12 كتيبة لحركة حماس، وما سنقوم به عملياتياً هنا هو عمليات هجوم بالنار وعمليات اجتياح وعمليات خاصة".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "إذا ما اقتضت الحاجة فسنسيطر على الأرض للمدة التي نقرر، والهدف هو استنزاف العدو وقتله وخلق واقع نفرض فيه سيطرتنا على الأرض"، على حد تعبيره.
مخطط تكتيكي
ويرى الخبير في الشأن العسكري، يوسف الشرقاوي، أن "الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق يأتي في إطار مخطط تكتيكي من قبل الجيش"، لافتًا إلى أن المصطلح الأدق هو إعادة الانتشار داخل غزة في إطار الخطط العسكرية.
وأوضح الشرقاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي أنهى مهماته في المناطق التي انسحب منها، ويبدو أنه يستعد لمهام جديدة في المناطق التي يتمركز فيها بالوقت الحالي"، مبينًا أن لدى الجيش أهدافا لم تحقق بعد.
وأشار الشرقاوي إلى أن "ذلك يأتي في إطار العمل على إرباك الجناح المسلح لحركة حماس وتشتيت قوته بين شرق وغرب ووسط غزة، بما يضمن للجيش الإسرائيلي إحكام قبضته العسكرية على مختلف مناطق المدينة".
وبين أن "الجيش الإسرائيلي مكث طويلًا بالأحياء التي انسحب منها، وأصبحت شبه خالية من الأهداف العسكرية"، لافتا إلى أن التحرك العسكري لإسرائيل بكافة مناطق غزة يعطي القادة صورة النصر التي يرغبون بها.
وأكد الخبير العسكري، أن "الجيش الإسرائيلي ربما يخطط لهجوم واسع داخل غزة في حال فشلت المفاوضات غير المباشرة والسرية مع حركة حماس بشأن التهدئة، وذلك انطلاقًا من المواقع المتمركز بها حاليًا.
وأكد الشرقاوي، أن "فشل الوسطاء بهذا الملف سيشعل المعركة البرية في مختلف مناطق القطاع، وتحديدًا بمدينة غزة والمنطقة الوسطى"، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تعطي مؤشرات عسكرية إيجابية على قرب انتهاء الحرب.
فراغ عسكري
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد هواش، أن "الانسحاب العسكري الإسرائيلي من بعض مناطق غرب وشرق غزة، يأتي بسبب الفراغ العسكري الذي تركه انسحاب بعض الألوية من داخل المدينة خلال الأيام الماضية".
وأوضح هواش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الانسحاب لبعض الألوية العسكرية والذي يأتي بهدف منحها استراحة خلال المفاوضات الدائرة بشأن التهدئة، والاستعداد في ذات الوقت للمرحلة المقبلة، ترك فراغًا بمواقع استراتيجية للجيش داخل غزة".
وأضاف: "المواقع التي أعاد التمركز بها الجيش الإسرائيلي يمكن اعتبارها بمثابة نقاط انطلاق لعملياته العسكرية، وهي بالأصل قلب مدينة غزة وشريانها الرئيس، وتمكنه من السيطرة الكاملة على جميع المناطق".
وبين أن "تواجد الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق يؤمن له الحماية والقدرة على استئناف عملياتها العسكرية بأي لحظة"، لافتاً إلى أنه لا يمكن اعتبار التحركات الإسرائيلية داخل غزة مؤشرًا على قرب الانسحاب العسكري.
وأشار هواش إلى أن "القيادتين العسكرية والسياسية لا ترغبان في وقف الحرب بالوقت الحالي، وتريدان إجراء المناورات التي من شأنها الضغط على حماس والقبول بالشروط الإسرائيلية للهدنة الشاملة، خاصة ما يتعلق بالمنطقة الأمنية وتبادل الأسرى والمحتجزين".
وتابع: "يبدو أن إسرائيل لديها خطة عسكرية جديدة في غزة بالتزامن مع المرحلة الثالثة التي تركز على وسط القطاع"، مبيناً أن "الأيام المقبلة قد تشهد اشتداد المعارك العسكرية وإدخال ألوية جديدة لداخل غزة وأحيائها".
وزاد: "التصريحات العسكرية الإسرائيلية تؤكد أن الجيش ماض في معركته بغزة، وأن أي حل لن يشمل انسحابا مباشرا من داخل غزة"، مرجحًا أن يكون الاتفاق بين حماس وإسرائيل تدريجيا وعلى مراحل متعددة.