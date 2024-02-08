أبوالغيط يدعو للعمل بشكل فوري لوقف المذابح في قطاع غزة

أكد أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية ضرورة العمل بشكل فوري لوقف المذابح في قطاع غزة، لافتاً إلى الكارثة الانسانية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الجرائم الاسرائيلية الفظيعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالغيط في افتتاح أعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد" المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية القطرية.

وتناول أبوالغيط في كلملته تداعيات الحرب الاسرائيلية على سكان غزة من المنظور الاجتماعي، مؤكداً أن الجرائم الإسرائيلية تخالف كافة الاعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الانسانية.