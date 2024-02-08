أبوالغيط يدعو للعمل بشكل فوري لوقف المذابح في قطاع غزة
أكد أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية ضرورة العمل بشكل فوري لوقف المذابح في قطاع غزة، لافتاً إلى الكارثة الانسانية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الجرائم الاسرائيلية الفظيعة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالغيط في افتتاح أعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد" المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية القطرية.
وتناول أبوالغيط في كلملته تداعيات الحرب الاسرائيلية على سكان غزة من المنظور الاجتماعي، مؤكداً أن الجرائم الإسرائيلية تخالف كافة الاعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الانسانية.
وشدد الأمين العام على أهمية حشد الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية في قطاع غزة واستمرار سقوط أعداد هائلة من الشهداء وارتفاع أعداد الجرحى لاسيما من الأشخاص ذوي الاعاقة، فضلاً عن تشرد آلاف الأسر وتيتّم آلاف الأطفال.
وأوضح أن المنتدى يمثل تعهداً للعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض، ويشكل انطلاقة نوعية مميزة حول أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي.
وأشار إلى أن من تلك القضايا القضاء على الفقر بمختلف أبعاده في المنطقة العربية، والذي يُعدّ أساساً لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ومن أهم جوانبها تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة والأُسر المنتجة وريادة الاعمال.