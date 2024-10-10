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لبنان.. بلدتا "سحمر" و"الخيام" تحت نيران إسرائيلية (فيديو وصور)

لبنان.. بلدتا "سحمر" و"الخيام" تحت نيران إسرائيلية (فيديو وصور)
غارة إسرائيلية على جنوب لبنانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أكتوبر 2024، 5:51 ص

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، غارة جوية على "سحمر"، وهي إحدى البلدات اللبنانية التابعة لقضاء البقاع الغربي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "الطيران الحربي المعادي نفذ غارات على بلدة سحمر فجرًا؛ ما أدى إلى سقوط شهيدين".

وأضافت الوكالة، أن "القصف المعادي يطال حاليًّا بلدة الخيام كما أن الاعتداءات طالت بلدة ميدون وأسفرت عن أضرار جسيمة بالمنازل".

في الإطار ذاته، أشارت مصادر لبنانية إلى تعرض أطراف بلدة "عيتا الشعب" في القطاع الأوسط لقصف إسرائيلي.

وتسببت غارة أخرى على بلدة "المطرية" إلى "وقوع 6 إصابات معظمها طفيفة ومتوسطة، وإصابة واحدة خطيرة، تم نقلها إلى مستشفى "الفقيه" عبر مركز كشافة الرسالة الإسلامية التطوعي، وفق الوكالة.

وكان الدفاع المدني أعلن مقتل 5 من الموظفين التابعين له في "مركز صور الإقليمي"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة "دردغيا".

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