ردود أفعال شركات الشحن على هجمات الحوثيين

كثفت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمها لحركة حماس التي تخوض قتالا مع إسرائيل في قطاع غزة.

وتستهدف الهجمات ممرا يسمح للتجارة بين الشرق والغرب، لا سيما تجارة النفط، بالعبور من قناة السويس توفيرا للوقت والنفقات بدلا من الدوران حول قارة أفريقيا.

ودفعت الهجمات بعض شركات الشحن لتغيير مسار سفنها في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول لتجنب المنطقة.

وما شجع شركات أخرى على العبور من المنطقة نشر عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة.

وفيما يلي ردود أفعال الشركات على الوضع في البحر الأحمر:

* سي.إتش روبنسون

قالت مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية في 22 كانون الأول/ ديسمبر، إنها غيرت مسار ما يربو على 25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يستمر هذا العدد في النمو.

وأضافت "من المتوقع استمرار إلغاء المرور بموانئ أو مناطق في مسارات السفن وارتفاع الأسعار فيما يخص العديد من تحركات التجارة في الربع الأول من 2024".