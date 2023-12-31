ردود أفعال شركات الشحن على هجمات الحوثيين
كثفت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمها لحركة حماس التي تخوض قتالا مع إسرائيل في قطاع غزة.
وتستهدف الهجمات ممرا يسمح للتجارة بين الشرق والغرب، لا سيما تجارة النفط، بالعبور من قناة السويس توفيرا للوقت والنفقات بدلا من الدوران حول قارة أفريقيا.
ودفعت الهجمات بعض شركات الشحن لتغيير مسار سفنها في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول لتجنب المنطقة.
وما شجع شركات أخرى على العبور من المنطقة نشر عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة.
وفيما يلي ردود أفعال الشركات على الوضع في البحر الأحمر:
* سي.إتش روبنسون
قالت مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية في 22 كانون الأول/ ديسمبر، إنها غيرت مسار ما يربو على 25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يستمر هذا العدد في النمو.
وأضافت "من المتوقع استمرار إلغاء المرور بموانئ أو مناطق في مسارات السفن وارتفاع الأسعار فيما يخص العديد من تحركات التجارة في الربع الأول من 2024".
* سي.إم.إيه-سي.جي.إم
قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه-سي.جي.إم) يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر، إنها تعتزم زيادة عدد السفن التي تعبر قناة السويس تدريجيا. وأضافت في بيان "يستند هذا القرار إلى تقييم مفصل للمشهد الأمني وإلى التزامنا بأمن وسلامة البحارة".
وغيرت الشركة في السابق مسار العديد من السفن لتأخذ طريق رأس الرجاء الصالح.
* يوروناف
أعلنت شركة ناقلات النفط البلجيكية في 18 كانون الأول/ ديسمبر، أنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.
* إيفرجرين
أعلنت شركة إيفرجرين التايوانية لشحن الحاويات في 18 كانون الأول/ ديسمبر، أن سفنها المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة في انتظار إشعار آخر، بينما سيجري تغيير مسار السفن المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
كما توقفت مؤقتا عن قبول نقل البضائع الإسرائيلية.
* فرونت لاين
قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 ديسمبر/ كانون الأول، إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
* جرام كار كاريرز
قالت شركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات شاحنات السيارات في 21 ديسمبر/ كانون الأول، إن سفنها لن تمر عبر البحر الأحمر.
* هاباج لويد
قالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد لرويترز، الجمعة، إنها قررت مواصلة تحويل مسار سفنها عن قناة السويس لأسباب أمنية.
وأضافت أن التقييم التالي للموقف سيتم في الثاني من يناير/ كانون الثاني.
وكان مقذوف يُعتقد أنه طائرة مسيرة أصاب إحدى سفنها في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني. ولم يصب أي من أفراد الطاقم.
* إتش.إم.إم
قالت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم في 19 ديسمبر/ كانون الأول، إنها أمرت منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول جميع سفنها القادمة من أوروبا والتي عادة ما تمر من قناة السويس بأن تغيّر مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لفترة زمنية غير محددة.
* هوج أوتولاينرز
قالت شركة الشحن النرويجية هوج أوتولاينرز في 20 ديسمبر/ كانون الأول، إنها ستوقف العبور في البحر الأحمر بعد أن رفعت هيئة الملاحة البحرية النرويجية مستوى الإنذار بالنسبة للجزء الجنوبي من البحر إلى أعلى مستوى.
* كلافينيس كومبينيشن كاريرز
قالت الشركة المشغلة لأسطول ناقلات كلافينيس كومبينيشن كاريرز ومقرها النرويج يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول، إنه من غير المرجح أن تبحر أي من سفنها في البحر الأحمر ما لم يتحسن الوضع.
* ميرسك
قالت مجموعة الشحن الدنماركية، يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، إنها أوقفت جميع عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد أن هاجم مسلحون حوثيون سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو بالصواريخ والزوارق.
وكانت قالت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر، إنها حددت مواعيد لإبحار بضع عشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأيام والأسابيع المقبلة.
* إم.إس.سي
قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس وإنها حولت مسار بعضها بالفعل لرأس الرجاء الصالح بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين على إحدى سفنها.
* أوشن نتورك إكسبرس
قالت أوشن نتورك أكسبرس (وان)، وهي مشروع ياباني مشترك بين شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن وكاواساكي كيسن كايشا، في 19 كانون الأول/ديسمبر إنها قررت تغيير مسار السفن بعيدا عن قناة السويس والبحر الأحمر.
بدلا من ذلك، ستبحر سفنها حول رأس الرجاء الصالح أو توقف رحلاتها مؤقتا وتنتقل لمناطق آمنة.
* أورينت أوفرسيز كونتينر لاين
قالت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين، ومقرها هونج كونج، يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر، إنها أمرت سفنها بتغيير مسارها أو وقف الإبحار إلى مياه البحر الأحمر.
كما أوقفت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينت أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة قبول البضائع من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر.
* ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن
قالت ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن، وهما أكبر شركتي شحن في اليابان، إن سفنهما التي لها صلات بإسرائيل تتجنب منطقة البحر الأحمر. وذكرت الشركتان أيضا أنهما تراقبان الوضع.
* ولينيوس فيلهلمسن
قالت مجموعة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية في 19 كانون الأول/ ديسمبر، إنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وذكرت أن تغيير مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح سيزيد زمن الرحلات من أسبوع إلى أسبوعين.
* يانج مينج
قالت شركة الشحن البحري التايوانية يانج مينج في 18 كانون الأول/ ديسمبر، إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين.