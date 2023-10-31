سوليفان: حماية المدنيين في غزة ضرورة أخلاقية واستراتيجية

ناقش مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، نهج إدارة بايدن تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددًا على الضرورة الأخلاقية والاستراتيجية لحماية المدنيين في غزة.

وسلط سوليفان الضوء على ما قال إنها "تحديات الموازنة بين دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" والحاجة إلى معالجة المخاوف الإنسانية، متطرقا إلى "عزلة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وأشار المسؤول إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي والتواصل مع الدول العربية، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لا تعطي الضوء الأخضر الكامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بل تقدم النصيحة كصديق".

وفيما يتعلق بإمكانية تدمير حماس، أكد سوليفان ضرورة "تأمين مستقبل لا يمكن أن تكون فيه غزة قاعدة إرهابية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية حل الدولتين.

وتحدث سوليفان عن التعزيزات العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتهديد الذي يشكله حزب الله اللبناني، مؤكدا ضرورة "تحقيق الردع واتخاذ موقف واضح بشأن حماية القوات الأمريكية".