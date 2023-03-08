السلطة الفلسطينية تشترط وجود ضمانات قبل لقاء أمني في شرم الشيخ

اشترط مسؤول فلسطيني كبير اليوم الثلاثاء، وجود ضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل قبل توجه السلطة الفلسطينية لاجتماع في شرم الشيخ في مصر، الذي سينعقد في الفترة القريبة المقبلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن: "القيادة الفلسطينية بحاجة لضمانات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه مع إسرائيل قبل المشاركة في قمة شرم الشيخ المصرية".



وخلال حديثه مع عدد من السفراء والقناصل العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين في مدينة رام الله، أكد الشيخ أن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع الأردن ومصر قبل التوجه لقمة شرم الشيخ على هذه الضمانات".