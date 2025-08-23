غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
العراق: داعش "مشلول" والحدود مستقرة

العراق: داعش "مشلول" والحدود مستقرة
عنصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقيةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 6:24 م

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم السبت، أن عصابات تنظيم "داعش" مشلولة ولا تشكل تهديدًا مباشرًا للعراق، مع استمرار ضربات القوات الأمنية اليومية ضد عناصر التنظيم.

وقال النعمان إن "عصابات داعش لا تشكل خطراً على العراق، وقواتنا الأمنية متمكنة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات أمنية، ولدينا يومياً متابعة وعمليات أمنية واستخبارية ضد العناصر الإرهابية أينما وجدت، وهي تتلقى ضربات مستمرة بفضل عزيمة ويقظة القوات الأمنية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف النعمان أن "الحدود مؤمنة بالكامل، وأي تطورات إقليمية لا تؤثر على أمن العراق بشكل مباشر، ونحن مطمئنون لقدرات القوات الأمنية الميدانية والاستخبارية".

وتابع أن "المخاوف الدولية من عصابات داعش لا ترتبط بالوضع العراقي، فالتنظيم بطبيعة الحال يمثل خطراً إقليمياً ودولياً ويتواجد بعدة دول، وفيما يتعلق بالعراق فإن التنظيم مشلول ويتلقى ضربات مستمرة من قبل القوات الأمنية، بكامل العدة والعدد وبأعلى المعنويات" وفق تعبيره.

