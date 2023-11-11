"انفجارات وإطلاق نار".. مستشفيات غزة المكتظة تئن

تصاعدت حدة القتال خلال الليل حتى اليوم السبت بالقرب من مستشفيات مدينة غزة المكتظة، والتي قال مسؤولون فلسطينيون إنها تعرضت للانفجارات وإطلاق نار، وفق تقرير لـ"رويترز".

وقال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء: "إن إسرائيل تشن الآن حربا على مستشفيات مدينة غزة".

وقال في وقت لاحق إن 25 شخصا على الأقل قتلوا في الضربات الإسرائيلية على مدرسة البراق في مدينة غزة، التي كانت تؤوي أشخاصا دُمرت منازلهم.

وقال مسؤولون في غزة إن الصواريخ سقطت في فناء مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمستشفى الإندونيسي، كما تسببت في اشتعال النار في مستشفى الرنتيسي لسرطان الأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، إن مقذوفا أطلقه مقاتلون فلسطينيون في غزة أصاب عن طريق الخطأ مستشفى الشفاء.

وتقع المستشفيات شمال قطاع غزة، وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس الذين هاجموها الشهر الماضي متمركزون تحتها، وتكتظ بالنازحين وكذلك المرضى والأطباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إن مقر حماس يقع في قبو مستشفى الشفاء، ما يعني أن المستشفى قد يفقد وضعه المحمي ويصبح هدفا مشروعا.

وتقول إسرائيل إن حماس تخفي أسلحة في أنفاق تحت المستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة.