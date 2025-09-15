مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا طارئا بشأن ضربة الدوحة

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة يوم غد الثلاثاء بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في قطر.

وأضاف المجلس أن الجلسة ستتناول "العدوان العسكري الأخير الذي شنته دولة إسرائيل على دولة قطر في الـ9 من سبتمبر 2025"، بحسب فرانس برس.

وتنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية "طارئة"، للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق.

وجاء الاجتماع على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم، ولا سيما من الدول العربية والولايات المتحدة الداعم الرئيس لإسرائيل، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.

وأفادت مسودة مشروع بيان القمة أمس الأحد بأن القمة ستؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ودعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.