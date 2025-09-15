logo
العالم العربي

مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا طارئا بشأن ضربة الدوحة

مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا طارئا بشأن ضربة الدوحة
من موقع ضربة الدوحةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة يوم غد الثلاثاء بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في قطر.

أخبار ذات علاقة

عراقجي مع رئيس الوزراء القطري

عراقجي من الدوحة: نقف إلى جانب قطر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

وأضاف المجلس أن الجلسة ستتناول "العدوان العسكري الأخير الذي شنته دولة إسرائيل على دولة قطر في الـ9 من سبتمبر 2025"، بحسب فرانس برس.

وتنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية "طارئة"، للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق.

وجاء الاجتماع على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم، ولا سيما من الدول العربية والولايات المتحدة الداعم الرئيس لإسرائيل، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.

وأفادت مسودة مشروع بيان القمة أمس الأحد بأن القمة ستؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ودعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة

دونالد ترامب

بعد "ضربة قطر".. ترامب يقدم لنتنياهو "نصيحة" بشأن الهجمات الإسرائيلية

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC