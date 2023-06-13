هل تنجح مساعي حزب الله في منع وصول أزعور لرئاسة لبنان؟

يحشد حزب الله جهوده لعرقلة محاولة انتخاب وزير المالية السابق جهاد أزعور، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشرق آسيا في صندوق النقد الدولي، قبل أن يأخذ إجازة، رئيسًا للبنان.

ويسعى الحزب المدعوم من إيران، ويمتلك ترسانة أسلحة، إلى دعم حليفه سليمان فرنجية للوصول إلى رئاسة البلاد، التي تسعى إلى معالجة الانهيار المالي المدمر، الذي تُرك ليتفاقم منذ عام 2019.

ومنذُ انتهاء فترة رئاسة ميشال عون للبلاد، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فشل البرلمان اللبناني خلال 11 جلسة في انتخاب خليفة له.

لكن من المرجح أن تشهد جلسة البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، التي ستكون الـ12 من نوعها، أحدث تطور في البلاد.

ولأن حزب الله، الذي تُصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية، وحلفاءه لديهم مقاعد كافية للحيلولة دون توافر نصاب الثلثين القانوني في البرلمان، يُرجح أن يُفشل محاولات خصومه.