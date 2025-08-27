السيسي يؤكد دعم مصر لجهود استعادة الاستقرار في لبنان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة مواصلة كل ما يلزم لضمان عدم المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

ورحب السيسي بزيارة سلام الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

ومن جانبه، عبّر سلام عن تقديره الكبير لمصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وعرض أولويات عمل الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الإصلاحات الاقتصادية الجارية، أو لجهة استكمال مسار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشدداً على تطلع لبنان إلى تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول العربية كافة.

وأكد سلام ضرورة استمرار الضغط العربي والأجنبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وانسحابها الكامل من الجنوب، مشدداً على وجوب دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء مهامه الوطنية.

ودعا إلى توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تطال الأمن القومي العربي، لا سيما في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة وتجويع أهله، في خرق واضح للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

على صعيد متصل، التقى سلام في مدينة العلمين الجديدة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.

وأكد سلام خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان ومصر، معبراً عن تقديره للدور التاريخي الذي تؤديه مصر في دعم استقرار لبنان ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأعاد التشديد على ضرورة استمرار الدعم العربي للبنان، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

وأشار سلام إلى تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، موضحاً أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة في القاهرة خلال العام الجاري، باعتبارها محطة أساسية لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى خطوات عملية.

بدوره، رحّب الوزير عبد العاطي بالرئيس سلام، مؤكداً أن زيارته تشكل خطوة مهمة لتعزيز مسار العلاقات الثنائية.

وأكد دعم مصر الثابت للبنان، خصوصاً في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم لجهود إعادة الإعمار في لبنان.

وأشار الوزير المصري إلى استعداد بلاده الكامل لتقديم خبراتها، استناداً إلى ما تتمتع به الشركات المصرية من كفاءة في مجال التشييد والبناء.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة والملف السوري، إذ شدد الجانبان على وحدة الموقف في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.