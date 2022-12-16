وزير الداخلية الأردني: الحكومة تسمح بالاحتجاجات السلمية لكنها لن تتسامح مع أعمال الشغب
قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الجمعة، إن الحكومة ستسمح بالاحتجاجات السلمية، لكنها "لن تتسامح مع أي شغب يدمر الممتلكات العامة والخاصة" مثل ما حدث أمس الخميس.
وأضاف المسؤول الأردني في مؤتمر صحفي، أن "بلاده ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب في مواجهة مظاهرات عنيفة اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار"، حسب ما نقلته رويترز.
وكانت اشتباكات الليلة الماضية التي نشبت في مناطق أردنية أدت إلى سقوط قتيل واحد.
وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، يوم الخميس، في بيان لها، مقتل ضابط، برصاص من وصفتهم بـ"المخربين" أثناء أعمال شغب اندلعت في منطقة الحسينية في محافظة معان جنوب المملكة.
وقالت المديرية إنها "تنعى العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية".
وأكدت المديرية أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه"، وأنها "تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه".
وفي وقت لاحق، أعلنت المديرية في بيان آخر "إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية، وذلك أثناء تعاملهما مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في المنطقة".
وأكدت المديرية، أنه جرى إسعافهما إلى المستشفى وهما قيد العلاج الآن، محذرة الجميع بالابتعاد عن "الأفعال الجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها".
ويشهد الأردن منذ أيام، إضرابات في قطاع النقل العام، وأعمالا احتجاجية، رفضًا لارتفاع أسعار المحروقات.