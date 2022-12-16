وزير الداخلية الأردني: الحكومة تسمح بالاحتجاجات السلمية لكنها لن تتسامح مع أعمال الشغب

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الجمعة، إن الحكومة ستسمح بالاحتجاجات السلمية، لكنها "لن تتسامح مع أي شغب يدمر الممتلكات العامة والخاصة" مثل ما حدث أمس الخميس.

وأضاف المسؤول الأردني في مؤتمر صحفي، أن "بلاده ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب في مواجهة مظاهرات عنيفة اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار"، حسب ما نقلته رويترز.

وكانت اشتباكات الليلة الماضية التي نشبت في مناطق أردنية أدت إلى سقوط قتيل واحد.