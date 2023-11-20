وسط انتقادات للسلطة الفلسطينية.. ما خيارات إسرائيل لإدارة قطاع غزة؟

ورغم إجماع الكثيرين على أن السلطة الفلسطينية التي تشرف على الضفة الغربية، ليست على مستوى هذه المهمة، فإنه لا يوجد بديل سهل ومتاح في ضوء تصريحات مؤكدة للدول العربية بعدم الرغبة في لعب أي دور إداري أو تنظيمي أو حتى أمني داخل غزة.

ولفت التقرير إلى أن مكانة السلطة قد تزعزعت بين الفلسطينيين بسبب تعاونها مع إسرائيل في مجال الأمن في الضفة الغربية. وأن نسبة تأييد عباس بين الفلسطينيين، قبل الحرب، كانت نحو 20%، ومن المرجّح أن تنخفض أكثر، بحسب خليل الشقاقي، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية ومقره رام الله.