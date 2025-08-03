نتنياهو: حماس لا تريد صفقة ولن نتراجع حتى القضاء عليها

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس لا تريد إنجاز صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه بات أشد إصرارا على القضاء عليها.

وفي خطاب مقتضب تحدث نتنياهو عن الفيديوهات التي وصفها بالمروعة، التي نشرتها حماس وتُظهر المختطفين روم بريسلافسكي وإيفاتار دافيد في أنفاق غزة.

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وهاجم نتنياهو حماس بشدة، وقال: "لن نتراجع. إنني مليء بإصرار أقوى على إطلاق سراح أبنائنا المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدًا لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.

وأضاف أن "حماس لا تريد صفقة، إنها تريد اختراقنا من خلال هذه الفيديوهات المرعبة، ومن خلال الدعاية المرعبة الكاذبة التي تنشرها حول العالم" وفق تعبيره.

واتهم نتنياهو حماس بتجويع الرهائن "كما جوّع النازيون اليهود" بحسب قوله.