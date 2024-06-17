الكوليرا تغزو أبين اليمنية.. ومخاوف من تحولها إلى وباء

وأكد الثرم أن "حالات الإصابة بالإسهالات المائية بلغت 595 حالة، منها 42 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي (كوليرا)، تسببت بوفاة 11 شخصًا، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديدًا منذ أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، وحتى منتصف الشهر الجاري".

وأرجع الثرم سبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بوباء الكوليرا، إلى قلة الوعي الصحي في أوساط المواطنين، لا سيما في جانب النظافة الشخصية، وتناول مأكولات ملوثة، فضلًا عن شرب مياه ملوثة.

وحول انتشار وباء الكوليرا في فترات زمنية متفاوتة، وانخفاضه في فترات أخرى، بيّن الثرم أن ذلك "بسبب وصول النازحين من محافظات أخرى، وتزاحم المساكن، وعدم الاهتمام بالنظافة، بالإضافة إلى عدم وجود إصحاح بيئي صحيح، فضلًا عن هجرة الأفارقة من وإلى محافظة أبين".

وأفاد المسؤول اليمني بأن "أكثر حالات الإصابة بمرض الكوليرا من مديريات (خنفر ولودر وزنجبار)، فيما شهد عدد من المديريات الأخرى حالات تتراوح بين القليلة والمتوسطة، ولم تشهد مديريات أخرى أي حالات إصابة.

وأشار الثرم إلى أن مضاعفات الكوليرا تحدث بسبب "عدم تعويض المريض بالسوائل الوريدية، وبمحلول الإرواء، وعدم إحضار المصاب بأسرع وقت إلى مراكز العزل".

وقال إن "كل تلك المعطيات تؤدي إلى مضاعفات، أهمها الإصابة بالفشل الكلوي، فضلًا عن التسبب بالوفاة".

وأفاد الثرم بأن "وضع أبين الصحي تحت السيطرة، لافتًا إلى أن "كافة المرافق الصحية التابعة لنا مفتوحة لمعالجة الإسهالات المائية، رغم شح الإمكانيات".

وأضاف أنه "تم اعتماد 4 مراكز عزل، في كلٍّ من لودر وخنفر وزنجبار والمحفد، مجهزة لاستقبال الحالات، على مدار الساعة".