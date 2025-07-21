الصحة العالمية: إسرائيل استهدفت مقرنا في غزة 3 مرات

قالت منظمة الصحة العالمية إن مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيس في مدينة دير البلح بغزة تعرضا للهجوم ثلاث مرات الاثنين.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد عائلتهما اعتُقلوا، مضيفا أن ثلاثة منهم أطلق سراحهم لاحقا، فيما لا يزال موظف واحد رهن الاحتجاز، بحسب "رويترز".

وتوغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح لأول مرة الاثنين، وهي منطقة قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش يعتقد أن رهائن قد يكونون محتجزين فيها.

وجاء بيان المنظمة عقب ليلة من القصف المدفعي المكثف على دير البلح، وفق الدفاع المدني وشهود عيان، غداة إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان بالإخلاء، معلنا أنه سيوسّع نشاطه في منطقة لم يسبق أن شهدت عمليات برية منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوبي إسرائيل أسفر عن قتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين.

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ومن بين 251 رهينة خطفوا في أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59029 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.