وزير الدفاع السعودي يبحث مع بلينكن سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه في منصة "إكس" حول اللقاء: "استعرضت مع معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها".

وأضاف: "بحثنا الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة. كما ناقشنا أوجه التعاون المشترك؛ بما يسهم في تحقيق رؤية بلدينا لدعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا".

وكان الأمير السعودي قد التقى قبل بلينكن بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وبحث معه الشراكة الإستراتيجية الدفاعية، ودور البلدين الريادي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار.