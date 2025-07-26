المرصد السوري: مسلح يهاجم كنيسة في حمص بـ"قنبلة"

أقدم مسلح يستقل دراجة نارية، مساء الجمعة، على إلقاء قنبلة بالقرب من كنيسة "رومانس المرنّم" في حي السبيل بمدينة حمص، ما تسبب بحالة من الذعر في المنطقة دون وقوع إصابات بشرية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم تُعرف حتى الآن دوافع الفاعل أو هويته، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي تعليق رسمي حول الحادثة.

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وأثارت الحادثة حالة من الهلع والقلق في أوساط المدنيين المسيحيين في البلدة والمناطق المجاورة، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه البلاد توتراً أمنياً متزايداً في عدد من المحافظات.

وعبّر عدد من السكان المحليين عن خشيتهم من أن تكون الكنائس أو التجمعات الدينية أهدافاً مستقبلية لهجمات مشابهة، مطالبين بتشديد الإجراءات الأمنية حول دور العبادة، وتعزيز الحماية في المناسبات الدينية المقبلة.

وفي 14 تموز/يوليو، أفادت مصادر محلية في محافظة طرطوس للمرصد السوري بأن جهاز الأمن العام تمكّن من توقيف 3 أشخاص يُشتبه بتورطهم في التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي قرب كنيسة في قرية الخريبات بريف طرطوس الشرقي.

ووفقاً للمصادر، فإن المشتبه بهم كانوا داخل سيارة متوقّفة قرب الكنيسة، وعُثر بحوزتهم على نحو 20 كيلوغراماً من المتفجّرات، إضافة إلى منشورات وشعارات ذات طابع طائفي ورموز بصرية تشير إلى خلفيات متطرّفة.