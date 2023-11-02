لماذا يُقتل الكثير من الأطفال خلال القصف الإسرائيلي على غزة؟

ذكر تقرير إخباري نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي، أن حرب غزة تسببت بمقتل عدد غير من مسبوق من الأطفال الفلسطينيين، بمعدل يفوق تقريبًا كل صراع مسلح آخر منذ عقود.

وأودى القصف الإسرائيلي بحياة 3,542 طفل في أقل من شهر، وهم يمثلون 41% من ضحايا الحرب على القطاع والبالغ عددهم حتى كتابة التقرير 8525 وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

ونقل الموقع عن خبراء أن هناك عوامل متعددة تساهم في ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال، إذ تمثل التركيبة السكانية والجغرافية في غزة دورًا مهمًا، مع كون ما يقرب من نصف السكان دون سن 18 عامًا.

وأشار الخبراء إلى أن "البيئة الحضرية المكتظة في المنطقة تزيد من تأثير الغارات الجوية، بالتالي فإن وجود "حماس" داخل هذه المناطق يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى حماية المدنيين".

ووفق التقرير، فإن إستراتيجية الجيش الإسرائيلي المتمثلة في استخدام موجات متكررة من الغارات الجوية هي عامل رئيس يساهم في ارتفاع معدل الضحايا بين الأطفال، إذ إن استهداف مناطق مثل مخيمات اللاجئين، والمدارس، والمستشفيات، التي تديرها الأمم المتحدة، يضع بالتأكيد خطرًا متوقعًا على المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن الغارات المكثفة تأتي بمعدلات غير مسبوقة، حيث ألقت إسرائيل أكثر من 6000 قنبلة على غزة، في الأسبوع الأول فقط، ما أثار مخاوف بشأن الدقة والفعالية في استهداف أهداف عسكرية بحتة.

وقال الموقع إن المجتمع الدولي أعرب عن قلقه المتزايد بشأن الوضع المزري في غزة، ووصفت منظمة "اليونيسف" عدد القتلى من الأطفال بأنه "وصمة عارٍ متزايدة على ضميرنا الجماعي".

ويمتد هذا القلق إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ قال المدعي العام كريم خان، إن إسرائيل قد تخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب من خلال عرقلة المساعدات، مؤكدًا أن العقاب الجماعي، وتجويع المدنيين، محظوران بموجب قوانين الحرب.

وأشار "إنسايدر" إلى أن ارتفاع عدد القتلى والطرق المؤلمة التي قُتلت بها عائلات الأطفال وأصدقاؤهم ستترك ندوبًا نفسية وجسدية دائمة على الأطفال الباقين على قيد الحياة.

وذكر أنه نظرًا للحصار الذي تفرضه إسرائيل، والذي أوقف مؤقتًا تدفق الغذاء والماء بشكل كامل، ويستمر في منع دخول الوقود إلى غزة، فإن الأطفال يشهدون أيضًا الطريقة التي يُضطرون بها إلى تخزين الجثث، بما في ذلك في شاحنات الآيس كريم، وهو ما قد يؤثر على التوجه السياسي لهم بعد سنوات.

المصدر: موقع "إنسايدر" الأمريكي