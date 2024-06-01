هل تمهد مشاورات "الأمير السنوسي" لعودة الملكية إلى ليبيا؟

تثير المشاورات التي يقودها أمير العائلة الملكية الليبية السابقة محمد رضا السنوسي، المتواجد خارج البلاد تساؤلات حول ما إذا كانت تمهد لعودة الملكية إلى البلاد التي غرقت في فوضى سياسية وأمنية منذ 2011، وما إذا كان هذا الخيار سيضع حدا لحالة الاستعصاء السياسي.

وأجرى السنوسي من تركيا لقاء مع قيادات الاتحادات والمنظمات النسائية بعد يوم واحد من لقاء آخر بوفد من قبيلة الأصابعة من المنطقة الغربية.

وقال السنوسي في منشور له على منصة "إكس"، إن "الوفد النسائي قدم شرحا وافيا لرؤيته رفقة شقيقاتهن وأشقائهن من أفراد الشعب الليبي اللاتي يُردن أن يرين بلادهن قد أخذت مسارا مستقرا نحو بناء الدولة التي نسعى جميعا لإرساء دعائمها".